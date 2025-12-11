Лавров: Запад отказывается учитывать принципы Устава ООН по теме Украины

Точно так же киевский режим не может и никоим образом не выражает интересы жителей Новороссии, Донбасса и Крыма, указал глава МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Западные страны не учитывают всех принципов Устава ООН по украинской проблематике. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

Читайте также

Предложения по гарантиям безопасности и переговоры с США. Заявления Лаврова

"Я вот говорил про принципы устава ООН, Запад тоже постоянно говорит о принципах устава ООН в качестве основы для урегулирования конфликта. Но заявление Запада имеет весьма специфический характер, - сказал министр. - Недавно [канцлер Германии Фридрих] Мерц в очередной раз об этом заявил, что необходимо урегулировать конфликт на основе принципов устава ООН и уважения территориальной целостности Украины. Это выборочная приверженность уставу".

Он отметил, что Устав ООН еще говорит и о многих других вещах, включая и равноправие, и право нации на самоопределение. "Именно право нации на самоопределение стало основой для процесса деколонизации, когда народы, прежде всего, африканских стран отказались жить под властью метрополии, потому что метрополии перестали и никогда не выражали интересы африканских народов", - подчеркнул Лавров.

По его словам, точно так же киевский режим не может и никоим образом не выражает интересы жителей Новороссии, Донбасса и Крыма. "Поэтому здесь не должно быть двойных стандартов", - добавил глава российского дипведомства.