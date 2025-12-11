Лавров надеется, что США объяснят ситуацию с захватом танкера около Венесуэлы

Судно перевозило венесуэльскую нефть на Кубу

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду на то, что Соединенные Штаты дадут объяснения по ситуации с задержанным у берегов Венесуэлы танкером, который перевозил венесуэльскую нефть на Кубу.

"Я очень надеюсь, что Соединенные Штаты, несмотря на то, что они считают себя в праве вот такие операции проводить, все-таки из уважения к другим членам мирового сообщества как-то объяснят, на основании каких фактов они такие действия предпринимают", - сказал глава МИД РФ в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"Здесь слишком мало информации, потому что я не знаю, как Соединенные Штаты рассматривают венесуэльскую ситуацию, кроме того, что президент [Дональд] Трамп публично говорил, требуя смены режима или добровольного ухода [президента Венесуэлы Николаса Мадуро] в отставку, но компания Chevron работает в Венесуэле, покупает венесуэльскую нефть. Какие там незаконные объемы этого вида топлива находились на этом танкере - это надо как-то разбираться", - отметил Лавров.

Министр также указал, что Россия выступает за то, чтобы дискуссии о том, как бороться с наркотрафиком и обеспечивать морскую безопасность, были коллективными, а не так, чтобы члены мирового сообщества оказывались перед фактом односторонних действий.

О ситуации с танкером

Ранее Трамп подтвердил задержание нефтяного танкера у побережья Венесуэлы, отметив, что Соединенные Штаты планируют оставить нефть себе. Кроме того, американский лидер заявил, что информация о владельце судна будет раскрыта.

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, заявило, что задержанный танкер в нарушение американского санкционного режима перевозил нефть из Венесуэлы и Ирана. Глава ведомства Пэм Бонди также утверждала, что судно задействовалось для "поддержки иностранных террористических организаций".

В Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что расценивают захват американской стороной нефтяного танкера в Карибском море как акт международного пиратства.