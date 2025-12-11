Лавров: МККК мог бы помочь в установлении фактов об украинских детях

Россия ценит "тот вклад, который Международный Комитет Красного Креста вносит в усилия по урегулированию гуманитарных проблем", отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный Комитет Красного Креста (МККК) сделает большой вклад, если захочет установить факты, касающиеся ситуации с детьми в контексте украинского конфликта. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования на Украине.

"Если Международный Комитет Красного Креста готов помочь установить реальные факты - я знаю, что вы предпочитаете действовать не публично, сохраняя свой статус такой деполитизированной организации, - но вот здесь ни о какой политике речи не идет. Речь идет о детях, которых, как вот заявляют, невозможно найти. Если вы свои хорошие возможности используете, чтобы эти списки поправить, уточнить, то я считаю, что это будет уже сам по себе очень серьезный вклад в наши общие усилия", - сказал министр.

Лавров отметил, что РФ ценит "тот вклад, который Международный Комитет Красного Креста вносит в усилия по урегулированию гуманитарных проблем". "Хочу также поблагодарить в очередной раз наших коллег из ряда арабских стран, из Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, которые без рекламы, без шума практическими делами занимаются, помогая организовывать обмен военнопленными, возвращение тел погибших и так далее", - добавил он.

В ходе второго раунда прямых переговоров России и Украины в июне этого года в Стамбуле украинская делегация передала РФ список из 339 фамилий детей. Этот список позднее был направлен уполномоченному при президенте РФ по правам человека.