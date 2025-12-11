Захарова назвала страны Прибалтики и Украину лидерами по русофобии

Зафиксированы первые шаги прибалтийских режимов в целях подготовки и осуществления массовой депортации русскоязычных жителей, которые затронули в том числе и лиц пожилого возраста, отметила официальный представитель МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Латвия, Литва, Эстония и Украина стали странами, где русофобия проявляется сильнее всего. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотелось бы отметить, что в наибольшей степени русофобия проявляется в Литве, Латвии, Эстонии, на Украине. Эти страны вывели на недосягаемый по циничности уровень свою деятельность по буквально вытравливанию и затравливанию русского языка, русскоязычных из всей образовательной системы, ограничивая тем самым права своих жителей, в том числе и граждан, на получение образования на родном языке", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, "зафиксированы первые шаги прибалтийских режимов в целях подготовки и осуществления массовой депортации русскоязычных жителей, которые затронули в том числе и лиц пожилого возраста". "Продолжаются нагнетания русофобии в Финляндии, Молдавии, власти которых действуют по той самой украинской методичке. Хотя, конечно, эти все методички и прибалтам - я имею в виду прибалтийским режимам, - и Молдавии, и финским властям отправляют те страны, те режимы, которые за ними и стоят. В первую очередь это, конечно, англосаксы. Ну и делается это, конечно, все на платформах таких агрессивных блоков, как НАТО", - подчеркнула она.

В то же время официальный представитель МИД РФ добавила, что "в последнее время наметилась определенная позитивная тенденция снижения в отдельных странах количества случаев русофобии и дискриминации наших соотечественников". "Но еще раз хочу сказать, проблема, конечно, остается. Потому что в целом проблема нарушения прав выходцев из России, соотечественников, наших граждан за рубежом по-прежнему сохраняется, оставаясь прочным элементом государственной политики многих западных стран", - отметила она.

Милитаризация Запада и кризис правовых институтов

"На фоне риторики о якобы агрессивности России на Западе начинают теперь уже и милитаризовываться, вооружаться, увеличивают военные расходы, одновременно с этим поддерживая провокаторов, экстремистов, террористов, которые всеми силами пытаются пошатнуть единство граждан и народов России - вот так откровенно эту задачу и декларируют", - указала дипломат. По ее словам, "проявление русофобии служит убедительным доказательством системного кризиса международных правозащитных институтов, которые, обращаясь к проблемам притеснения других национальных групп, взяли за правило игнорировать проблему масштабной дискриминации русских, русскоязычных граждан России, наших соотечественников, особенно явно в ряде географически ближайших к России стран все это происходит".

"Россия не намерена мириться с такими масштабными проявлениями нетерпимости, как русофобия, будет всячески этому противодействовать. Будем и далее отслеживать ситуацию, фиксировать имевшие за рубежом места дискриминационные проявления по отношению к выходцам из России и добиваться от руководства соответствующих стран выполнения своих международных обязательств", - заключила она.