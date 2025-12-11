Выборы на Украине, задержание Бутягина и признание Лондона. Заявления МИД
15:18
Шансов переизбраться на новый срок легально у Владимира Зеленского нет, он хочет "выборов самого себя". А задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина является политической провокацией, а не юридическим делом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что, впервые признав смерть своего кадрового военного на Украине, Британия начала готовить общество к потерям на украинской территории.
ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.
О графике МИД
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 декабря проведет заседание Совета глав субъектов РФ при МИД.
О задержании российского археолога в Польше
- Задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина является "исключительно политической провокацией": "Он виноват, прямая цитата из того, что было опубликовано, "в уничтожении культурного наследия".
- Ситуация с Бутягиным подтверждает предупреждение министерства об опасности поездок без острой необходимости в недружественные страны, где россияне "могут столкнуться с неправомерными и политически мотивированными действиями местных властей".
О признании властями Великобритании гибели военного на Украине
- На Украине погиб вовсе не первый военнослужащий Британии.
- Власти Британии начали "аккуратно готовить общественное мнение" к военным потерям на Украине, впервые публично признав смерть на украинской территории своего кадрового военнослужащего.
- Гибель Джорджа Хули - далеко не первая потеря со стороны британских военнослужащих на Украине: "Я просто на всякий случай хочу предупредить британских журналистов, что не первый [случай]".
О выборах на Украине
- У Зеленского "нет шансов переизбраться легально" на новый срок: "Одержать победу он сможет только благодаря использованию уже апробированного Западом так называемого молдавского сценария, с задействованием избирателей числа украинской диаспоры, которые проживают в Европе, США, Канаде, в других странах".
- Зеленский хочет от Запада "выборы самого себя", обещая Всемирному конгрессу украинцев увеличение финансирования и иной поддержки.
- За этими обещаниями дополнительного финансирования могут последовать попытки совместить выборы с мобилизацией: "Недалек тот час, когда Зеленский все это совместит с инкорпорированием в избирательные участки за рубежом представителей от украинских военкоматов".
Об украинских детях
- Зеленский и его жена Елена прямо занимаются организацией преступлений против украинских детей, жертвам "ломают психику" и подвергают насилию: "Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического и сексуального насилия".
- "На Банковой пытаются скрыть собственные преступления в отношении детей, но факт - это вещь упрямая, и правду утаить у них не получится".
О смене позиций стран Запада по Украине
- Люксембург начинает постепенно осознавать, что вооружения и финансирование, поставляемые киевскому режиму, "немного не доходят до пункта назначения, а воевать украинцы не горят желанием: "Единственный способ соединить получаемое вооружение с этими самыми людьми - их насильственно на Украине мобилизовывать".
- "Еще не ясно, является ли это высказывание так называемой подготовкой общественного мнения к свертыванию помощи Украине, или к отмене статуса временной защиты для мужчин призывного возраста".
О конфликте между Камбоджей и Таиландом
- Россия обеспокоена обострением между Камбоджей и Таиландом и призывает "стороны к сдержанности".