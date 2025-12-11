Статья

Выборы на Украине, задержание Бутягина и признание Лондона. Заявления МИД

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Шансов переизбраться на новый срок легально у Владимира Зеленского нет, он хочет "выборов самого себя". А задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина является политической провокацией, а не юридическим делом. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что, впервые признав смерть своего кадрового военного на Украине, Британия начала готовить общество к потерям на украинской территории.

ТАСС собрал ключевые заявления официального представителя МИД.

О графике МИД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 декабря проведет заседание Совета глав субъектов РФ при МИД.

О задержании российского археолога в Польше

Задержание в Польше российского ученого Александра Бутягина является "исключительно политической провокацией": "Он виноват, прямая цитата из того, что было опубликовано, "в уничтожении культурного наследия".

Ситуация с Бутягиным подтверждает предупреждение министерства об опасности поездок без острой необходимости в недружественные страны, где россияне "могут столкнуться с неправомерными и политически мотивированными действиями местных властей".

О признании властями Великобритании гибели военного на Украине

На Украине погиб вовсе не первый военнослужащий Британии.

Власти Британии начали "аккуратно готовить общественное мнение" к военным потерям на Украине, впервые публично признав смерть на украинской территории своего кадрового военнослужащего.

Гибель Джорджа Хули - далеко не первая потеря со стороны британских военнослужащих на Украине: "Я просто на всякий случай хочу предупредить британских журналистов, что не первый [случай]".

О выборах на Украине

У Зеленского "нет шансов переизбраться легально" на новый срок: "Одержать победу он сможет только благодаря использованию уже апробированного Западом так называемого молдавского сценария, с задействованием избирателей числа украинской диаспоры, которые проживают в Европе, США, Канаде, в других странах".

Зеленский хочет от Запада "выборы самого себя", обещая Всемирному конгрессу украинцев увеличение финансирования и иной поддержки.

За этими обещаниями дополнительного финансирования могут последовать попытки совместить выборы с мобилизацией: "Недалек тот час, когда Зеленский все это совместит с инкорпорированием в избирательные участки за рубежом представителей от украинских военкоматов".

Об украинских детях

Зеленский и его жена Елена прямо занимаются организацией преступлений против украинских детей, жертвам "ломают психику" и подвергают насилию: "Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического и сексуального насилия".

"На Банковой пытаются скрыть собственные преступления в отношении детей, но факт - это вещь упрямая, и правду утаить у них не получится".

О смене позиций стран Запада по Украине

Люксембург начинает постепенно осознавать, что вооружения и финансирование, поставляемые киевскому режиму, "немного не доходят до пункта назначения, а воевать украинцы не горят желанием: "Единственный способ соединить получаемое вооружение с этими самыми людьми - их насильственно на Украине мобилизовывать".

"Еще не ясно, является ли это высказывание так называемой подготовкой общественного мнения к свертыванию помощи Украине, или к отмене статуса временной защиты для мужчин призывного возраста".

О конфликте между Камбоджей и Таиландом