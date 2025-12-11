Захарова: Зеленский и его жена организуют преступления против детей на Украине

Официальный представитель МИД РФ назвала антинародный режим Владимира Зеленского главным врагом украинцев

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его жена Елена прямо занимаются организацией преступлений против украинских детей, жертвам ломают психику и подвергают их насилию. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самая, конечно, абсурдная тема в изложении киевского режима - история о якобы похищенных, как они говорят, Россией украинских детях. Представители киевской хунты, включая супругу Зеленского, Елену, на всех международных площадках продвигают тему о якобы, вот опять же, придуманная история, похищенных украинских детях, - заметила дипломат. - На деле главный враг украинцев всех возрастов, включая несовершеннолетних - это, конечно, антинародный режим Зеленского, и вообще-то он сам лично вместе со своей супругой".

"На Банковой пытаются скрыть собственные преступления в отношении детей, но факт - это вещь упрямая, и правду утаить у них не получится", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ. Она перечислила факты нарушений в отношении несовершеннолетних.

"Власть придержащие, педагоги, воспитатели, блогеры, так называемые лингвистические активисты, безнаказанно травят и оскорбляют русскоязычных детей, называя их, опять же, по меткому выражению, это я взяла из их лозунгов, "неправильными" и требуя некого исправления. Это, конечно, отсылки к нацизму 1930-40-х годов. Что это как не смена языковой идентичности насильственным путем? Это она и есть", - указала Захарова.

Она отметила, что в украинских нацистских батальонах "ломают детскую психику, обучая в летних лагерях буквально ненавидеть, как они говорят, москалей, проводя над несовершеннолетними чудовищные психологические эксперименты, заставляя убивать домашних питомцев, которых ранее приручали, делая это просто для того, чтобы разжигать самые низменные чувства в детях".

Скандал вокруг фонда Зеленской

Захарова обратила внимание на скандал, связанный с фондом Елены Зеленской, "которая весной 2022 года лично организовала некую "гуманитарную эвакуацию" в Турцию группы несовершеннолетних из Днепропетровска". "Я очень хорошо помню, как была эта акция распиарена. А теперь в распоряжение журналистов попал отчет делегации в составе представителей украинского полномочного по правам человека, ЮНИСЕФ и турецкого омбудсмена, которые в 2024 году совершили мониторинговый визит в целях проверки условий проживания этих самых эвакуированных несовершеннолетних, как бы спасенных. Что выяснилось?" - сказала дипломат.

"Выяснилось, что многие дети, которых Зеленская как бы спасала, становились жертвами психологического и сексуального насилия. Они были фактически лишены адекватного присмотра, не имели возможности учиться, их регулярно привлекали к съемкам пропагандистских роликов, лишали еды, применяли к ним физическое воздействие, подвергали унижению. Вот теперь самое, конечно, невероятное, - продолжила она. - Две воспитанницы вернулись на Украину беременными. Нормальные у ребят получились каникулы, хорошо отдохнули. Нормально их Зеленская оберегала, спасая как бы. Как вы думаете, был ли кто-нибудь привлечен к уголовной ответственности за эти преступления? Один из сопровождавших детей воспитателей был разжалован в физруки. Все, занавес".