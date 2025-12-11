Песков: РФ не получала от США приглашений в "пятерку"

Говоря о том, интересует ли российскую сторону такой формат в принципе, представитель Кремля заявил, что "непонятно, что имеется в виду" в публикации Politico

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия не получала от американцев никаких приглашений в "пятерку". Таким образом в ответ на просьбу ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам публикацию Politico об идее США создать альтернативу G7 c участием России.

"Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было", - сказал Песков. Говоря о том, интересует ли российскую сторону такой формат в принципе, представитель Кремля заявил, что "непонятно, что имеется в виду" в публикации СМИ.