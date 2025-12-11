ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
Коррупционный скандал в дипслужбе Евросоюза
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Песков: РФ не получала от США приглашений в "пятерку"

Говоря о том, интересует ли российскую сторону такой формат в принципе, представитель Кремля заявил, что "непонятно, что имеется в виду" в публикации Politico
Редакция сайта ТАСС
15:00
обновлено 15:12

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Россия не получала от американцев никаких приглашений в "пятерку". Таким образом в ответ на просьбу ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал журналистам публикацию Politico об идее США создать альтернативу G7 c участием России.

"Никаких заявлений Белого дома на этот счет не было", - сказал Песков. Говоря о том, интересует ли российскую сторону такой формат в принципе, представитель Кремля заявил, что "непонятно, что имеется в виду" в публикации СМИ. 

РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич