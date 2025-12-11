Захарова: РФ не получила ответ от США о работе биолабораторий на Украине

Дипломат подчеркнула, что Россия намерена и дальше настойчиво добиваться от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся ситуации "в целях снятия этого серьезного раздражителя"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Москва все еще не получила ответ от Вашингтона о работе американских биолабораторий на территории Украины. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наша страна уже не первый год, я бы сказала даже на протяжении длительного времени, ставит вопрос открыто и выражает беспокойство. В том числе делает это на профильных международных площадках, таких как первый комитет Генассамблеи ООН, Конвенция запрещения разработки производства накопления запасов бактериологического, биологического и токсинного оружия и об их уничтожении в связи с военно-биологической деятельностью, проводимой при участии США в лабораториях на территории бывших республик Советского Союза, в первую очередь, конечно, на Украине", - сказала дипломат.

"Потому что вскрылись в ходе специальной военной операции факты о реализации таких программ. До настоящего времени наши обоснованные вопросы к Соединенным Штатам Америки, к Украине остаются без ответов. Это были конкретные вопросы. Мало того, мы слышали от той же самой Виктории Нуланд, которая выступала перед американскими законодателями, и ей были заданы вопросы о таких программах. Она прямо ответила, что да, они есть на территории Украины, американские", - добавила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше настойчиво добиваться, в том числе в рамках запланированного в Женеве на 15-17 декабря текущего года, очередного совещания государства и участников КБТО от американской и украинской сторон урегулирования сложившейся ситуации "в целях снятия этого серьезного раздражителя". "Мы рассчитываем, что Соединенные Штаты Америки, которые являются одним из депозитариев Конвенции, уже представят надлежащие ответы на заданные им и направленные им вопросы", - заключила Захарова.