Матвиенко: модель государства РФ позволяет быстро реагировать на вызовы времени

Председатель Совфеда подчеркнула, что конституция была и остается прочным фундаментом развития России

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Дмитрий Астахов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российская модель государственности, которая прописана в конституции страны, обеспечивает не только демократические свободы, но и возможность быстро реагировать на вызовы времени, написала председатель Совфеда Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте СФ в поздравлении с Днем Конституции.

"Мы видим, что российская модель государственности, прописанная в конституции, с сильной президентской властью, сбалансированной системой разделения полномочий, с каждым годом, с каждым десятилетием все убедительнее доказывает свою жизнеспособность. Она обеспечивает не только демократические свободы, гражданские права и социальные гарантии, но и возможность быстро и эффективно реагировать на вызовы времени", - отметила она.

Матвиенко подчеркнула, что конституция была и остается прочным фундаментом развития страны.

"Обращает на себя внимание то, что все задачи современности, даже самые сложные, в том числе необходимость отстаивать наш суверенитет, нашу свободу на полях сражений СВО, успешно решаются в рамках основного закона. Это говорит о его огромной правовой и политической мощи", - написала она.