Крашенинников: главу Конституции о правах человека нельзя изменить

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству отметил, что действующий основной закон России имеет нормы прямого действия

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Вторая глава Конституции РФ, посвященная правам и свободам человека и гражданина, не может быть изменена, сказал председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Конституция имеет достаточно приличный вид, и глава вторая не может быть поправлена - глава, посвященная правам человека и гражданина", - сказал Крашенинников журналистам.

Он отметил, что действующий основной закон РФ имеет нормы прямого действия. Кроме того, создан специальный орган - Конституционный суд РФ, который следит и реагирует на жалобы, если какой-либо документ не соответствует Конституции, подчеркнул депутат.

Крашенинников добавил, что сравнение действующей Конституции с Конституцией 1936 года "не выдерживает никакой критики". Так, основной закон РФ содержит в том числе запрет смертной казни, а также запрет на лишение гражданства. В свою очередь, Конституция 1936 года "ничему не препятствовала", в том числе репрессиям, сказал он.

В 1993 году 12 декабря на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны. День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Государственный праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года. До 2004 года включительно он являлся праздничным нерабочим днем. С 1 января 2005 года, согласно поправкам в ст. 112 Трудового кодекса РФ от 29 декабря 2004 года, этот день вновь стал рабочим. 21 июля 2005 года День Конституции РФ был включен в перечень памятных дат России.