Картаполов: Зеленский врет о ситуации на фронте, чтобы удержать власть
00:07
МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским отрицает успехи ВС РФ на фронте, чтобы удержать власть и получить как можно больше денег от европейских кураторов. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"Для Зеленского сейчас две главные задачи. Первая - это удержаться у власти любыми путями. И вот это вранье направлено именно на сохранение этой самой власти. И второе - это срубить побольше денег с этих самых европейцев", - сказал депутат.
Он отметил, что у европейцев "свободных денег больше нет", поэтому Зеленский надеется получить финансирование из замороженных российских активов.