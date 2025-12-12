ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Картаполов: Зеленский врет о ситуации на фронте, чтобы удержать власть

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским отрицает успехи ВС РФ на фронте, чтобы удержать власть и получить как можно больше денег от европейских кураторов. Об этом в беседе с ТАСС заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"Для Зеленского сейчас две главные задачи. Первая - это удержаться у власти любыми путями. И вот это вранье направлено именно на сохранение этой самой власти. И второе - это срубить побольше денег с этих самых европейцев", - сказал депутат.

Он отметил, что у европейцев "свободных денег больше нет", поэтому Зеленский надеется получить финансирование из замороженных российских активов. 

