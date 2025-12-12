Володин: Конституция утвердила путь и приоритеты развития России

Председатель Госдумы заявил, что поправки 2020 года способствуют преодолению современных вызовов, эффективному решению задач, направленных на укрепление РФ, достижение общенациональных целей и повышение качества жизни граждан

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Конституция РФ определила будущее страны, утвердила ценностные ориентиры, путь и приоритеты развития. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем поздравлении с Днем Конституции.

"Поздравляю с Днем Конституции Российской Федерации! Основной закон, принятый более 30 лет назад на всенародном референдуме, определил будущее нашей страны. Утвердил ценностные ориентиры, а также путь и приоритеты ее дальнейшего развития", - сказал Володин, его слова приводятся на сайте Госдумы.

Он добавил, что поправки в Конституцию 2020 года способствуют преодолению современных вызовов, эффективному решению задач, направленных на укрепление России, достижение общенациональных целей и повышение качества жизни граждан.

В 1993 году 12 декабря на всенародном голосовании был принят ныне действующий основной закон страны. День Конституции Российской Федерации ежегодно отмечается 12 декабря. Государственный праздник был установлен указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года. До 2004 года включительно он являлся праздничным нерабочим днем. С 1 января 2005 года, согласно поправкам в ст. 112 Трудового кодекса РФ от 29 декабря 2004 года, этот день вновь стал рабочим. 21 июля 2005 года День Конституции РФ был включен в перечень памятных дат России.