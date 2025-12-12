"Весь Донбасс российский". Ушаков прокомментировал идею Зеленского о референдуме

Это прописано в Конституции РФ, напомнил помощник президента РФ

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Весь Донбасс является российским. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отвечая на вопрос журналиста Life Александра Юнашева о выдвинутой Владимиром Зеленским идее проведения территориального референдума.

"Донбасс - российский", - сказал представитель Кремля. "Вся часть Донбасса - российская", - подчеркнул Ушаков, напомнив о том, что это прописано в Конституции РФ.

11 декабря Владимир Зеленский выступил с утверждением, что вопрос территорий в рамках мирного урегулирования на Украине должен быть вынесен на референдум. Переговоры по урегулированию на Украине активизировались после того, как Вашингтон в ноябре предложил свой план из 28 пунктов. Киев и его партнеры в Европе выразили недовольство документом и попытались его существенно скорректировать. 8 декабря Зеленский обещал передать США сокращенный до 20 пунктов вариант мирного плана, выработанный во время его встречи с европейскими лидерами. 10 декабря они представили Трампу предложение о территориальных уступках Украины в рамках плана по урегулированию конфликта.