Переговоры Путина и Эрдогана продлились 1,5 часа

После завершения беседы президент РФ отдельно пообщался "на ногах" с главой МИД Турции Хаканом Фиданом

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завершили переговоры в Ашхабаде. Как передает корреспондент ТАСС, встреча продлилась в общей сложности около 1,5 часа.

Читайте также

"Грандиозное жульничество" ЕС и возможный визит Путина в Турцию. Заявления Пескова

Лидеры встретились на полях международного Форума мира и доверия. Сначала переговоры прошли с участием делегаций, затем президенты продолжили общение в более узком составе.

Уже после завершения переговоров с Эрдоганом Путин отдельно пообщался "на ногах" с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Турецкий министр проводил российского лидера почти до кортежа.