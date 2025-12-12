ЕР предложила передать мандат Вороновского представителю ОНФ Горюханову

Как отметил секретарь генсовета партии Владимир Якушев, замначальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта реализует полезные проекты для школьников и их родителей

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный совет "Единой России" принял решение предложить ЦИК РФ передать мандат депутата Госдумы Анатолия Вороновского замначальнику управления общественных расследований в социально-экономической сфере Народного фронта Валерию Горюханову.

Накануне Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вороновского ("Единая Россия"). Ранее она приняла постановление о снятии неприкосновенности с Вороновского. Позже Басманный суд Москвы арестовал экс-депутата Госдумы по обвинению в получении особо крупной взятки.

"В связи с освобождением мандата депутата Государственной думы и прекращении полномочий Анатолия Вороновского, генеральный совет должен принять решение о том, кому передать этот мандат. Предлагается кандидатура Горюханова Валерия Анатольевича. Он находится в той же региональной группе, что и депутат, прекративший полномочия. Сейчас Валерий Анатольевич занимает должность заместителя начальника управления общественных расследований в социально-экономической сфере исполкома Народного фронта", - заявил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Как отметил Якушев, Горюханов реализует полезные проекты для школьников и их родителей. В 2025 году Горюханов стал финалистом проекта "Лидеры России. Политика". "Отмечу также его работу по оказанию гуманитарной помощи нашим ребятам на передовой", - рассказал Якушев.