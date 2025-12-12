Голикова: ТАСС отстаивает суверенитет России

Зампредседателя правительства РФ сообщила, что он является самым цитируемым информационным агентством за рубежом

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 12 декабря. /ТАСС/. ТАСС отстаивает суверенитет России и является самым цитируемым информационным агентством за рубежом. Об этом заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на церемонии открытия регионального информационного центра (РИЦ) ТАСС в Калининграде.

"Это особая западная территория для России, находящаяся между двумя странами НАТО и одновременно демонстрирующая, несмотря ни на какие внешние санкции, и развитие России, и развитие Калининградской области. И, конечно, особенно важно, здесь и в таких условиях, объективная, оперативная информация, которую мы всегда традиционно получали от ТАСС. Это не просто информационное агентство, это агентство, которое отстаивает суверенитет страны", - сказала Голикова.

Она добавила, что РИЦ ТАСС в Калининграде является уже седьмым, и теперь центры охватывают все крайние точки страны. "Здесь появляется важная возможность рассказывать о тех переменах, которые происходят в нашей стране, о тех приоритетах, которые являются для нас абсолютно важными. А учитывая, что на протяжении нескольких последних лет ТАСС является одним из самых, даже, наверное, самым цитируемым агентством за рубежом, это свидетельство признания высокой компетенции и объективности", - подчеркнула Голикова.

Региональный информационный центр (РИЦ) "ТАСС Калининград" открылся 12 декабря в Калининграде. Вместе с центрами в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Пятигорске, Владивостоке и Ростове-на-Дону он стал седьмым представительством агентства в России. На площадке "ТАСС Калининград" будет работать современный пресс-центр агентства - пространство для открытого диалога представителей власти, бизнеса, общественных организаций и СМИ.