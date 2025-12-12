Путин в Ашхабаде встретился с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом

Президент уже провел двусторонние переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирака Абдель Латиф Рашид начали двустороннюю встречу. Беседа проходит в Ашхабаде на полях Форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.

Ранее российский лидер уже провел двусторонние переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом.