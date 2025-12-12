ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин в Ашхабаде встретился с президентом Ирака Абдель Латифом Рашидом

Президент уже провел двусторонние переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом
Редакция сайта ТАСС
14:57
Kremlin.ru
© Kremlin.ru

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Ирака Абдель Латиф Рашид начали двустороннюю встречу. Беседа проходит в Ашхабаде на полях Форума мира и доверия, приуроченного к 30-летию провозглашения постоянного нейтралитета Туркмении.

Ранее российский лидер уже провел двусторонние переговоры с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. 

Путин, Владимир ВладимировичТуркменияРоссия