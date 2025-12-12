Песков: перемирие на Украине было бы очередным обманом, нужен мир

Пресс-секретарь российского президента заявил, что РФ стремится к миру в украинском урегулировании

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

АШХАБАД, 12 декабря. /ТАСС/. Россия в украинском урегулировании стремится к миру, а не перемирию, которое было бы очередным обманом и запудриванием мозгов. Об этом в эфире Первого канала заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также

Сокращение ВСУ и "трудные уступки". Главное о мирном плане США по Украине

По его мнению, разговоры в Киеве о референдуме по вопросу о территориях могут быть попыткой создать предлог для паузы на фронте, на что Москва не согласна.

"<…> Мы именно хотим работать на мир, а не на перемирие. Перемирие - это передышка, это очередной обман, это очередное затягивание, это запудривание мозгов. Нужен мир", - подчеркнул представитель Кремля.