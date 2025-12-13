Захарова: Зеленский шантажирует западных кураторов, чтобы его "выбрали" на выборах

По-другому прочитывать действия Владимира Зеленского нельзя, отметила официальный представитель МИД РФ

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Владимир Зеленский шантажирует повязанных с ним в коррупции западных политиков, чтобы они обеспечили "выборы его самого". Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

"Это вызов": почему Зеленский объявил о готовности к выборам

"Зеленский начал шантажировать уже своих западных кураторов тем, что они ему должны обеспечить, говорит он, некую безопасность выборов, а на самом деле просто обеспечить, видимо, выборы его самого. Вот тут по-другому прочитывать это нельзя. Он просто им прямо говорит - вы обязаны выбрать меня, и все", - сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти. 9 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил хозяин Белого дома, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов на Украине, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил депутатов подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.