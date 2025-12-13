Захарова: ответ РФ на заморозку ЕС российских активов не заставит себя ждать

Конкретные шаги уже реализуются, подчеркнула официальный представитель МИД России

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Ответные действия РФ на блокировку Евросоюзом российских активов не заставят себя ждать. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой на вопрос СМИ о заморозке российских активов со стороны ЕС.

Читайте также

"Спрятаться за спинами не получится". Как Бельгия ответит за воровство активов РФ

"Брюссель тщательно скрывает, что расплачиваться за политические амбиции будут граждане стран ЕС. Наши ответные действия не заставят себя ждать, - подчеркнула дипломат. - Развернутое заявление на этот счет было опубликовано Банком России 12 декабря. Конкретные шаги уже реализуются. В тот же день российский регулятор уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд города Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причиненных Банку России убытков".

Захарова указала, что распоряжение без согласия РФ российскими суверенными активами - "будь то бессрочная блокировка, изъятие, попытка представить их де-факто конфискацию как некий "репарационный кредит", - представляет собой абсолютно противоправный акт, грубо нарушающий нормы международного права".

"Театр абсурда"

Политика Евросоюза в отношении России давно лишена какой-либо здравой логики и напоминает театр абсурда, курс Брюсселя на нанесение ущерба РФ любой ценой уже привел к плачевной экономической ситуации в самом ЕС, добавила Захарова.

"Политика Евросоюза в отношении Российской Федерации давно лишена какой-либо здравой логики и напоминает театр абсурда. Курс на нанесение ущерба нашей стране любой ценой уже привел к весьма плачевной экономической ситуации в самом ЕС: практически нулевой рост экономики, стремительно увеличивающиеся госдолг и бюджетный дефицит, падение производства и деиндустриализация на фоне зашкаливающих расходов на энергетику", - подчеркнула дипломат.