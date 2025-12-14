ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Песков: Россия в мирном процессе по Украине ориентируется на США, а не на Европу

Европейцы "играют в свою игру", подчеркнул представитель Кремля
12:24

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Москва в процессе мирного урегулирования на Украине ориентируется на своих американских визави, а не на Европу, которая играет свою игру. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Европейцы играют в свою игру. По-прежнему похоже, что они хотят продолжения войны, но здесь мы больше ориентируемся, естественно, на наших визави из Вашингтона", - отметил Песков. 

