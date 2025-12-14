Путин и Эрдоган в Ашхабаде пообщались в автобусе во время совместной поездки

Сразу после переговоров российский и турецкий лидеры также беседовали в кулуарах

Редакция сайта ТАСС

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в Ашхабаде смогли пообщаться в автобусе во время совместной поездки. Кадры разговора двух лидеров показали в программе "Москва. Кремль. Путин".

Читайте также

"Грандиозное жульничество" ЕС и возможный визит Путина в Турцию. Заявления Пескова

Путин и Эрдоган в столице Туркмении помимо продолжительных двусторонних переговоров за закрытыми дверями успели также поговорить в неформальной обстановке: на кадрах видно, что Путин и Эрдоган сидят рядом в отъезжающем белом автобусе и переговариваются.

Помимо этого, сразу после переговоров Путин и Эрдоган также переговорили в кулуарах, к ним также присоединился министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. После прощания с Эрдоганом Путин и Фидан общались "на ходу" в течение нескольких минут.