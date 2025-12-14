На Камчатке новый глава приступил к выполнению обязанностей в Вилючинском округе

Олег Бондаренко в течение четырех лет занимал пост главы Усть-Камчатского муниципального округа

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 декабря. /ТАСС/. Олег Бондаренко приступил к выполнению обязанностей главы Вилючинского городского округа на Камчатке, сменив на посту Игоря Головчака, который в августе 2025 года по решению губернатора региона был отправлен в отставку после массовых жалоб местных жителей. Об этом ТАСС сообщили в администрации муниципалитета.

"Олег Сергеевич официально приступил к исполнению полномочий главы Вилючинского городского округа", - сказали в муниципалитете.

Бондаренко в течение четырех лет занимал пост главы Усть-Камчатского муниципального округа. 12 декабря по итогам заседания в окружной думе он был избран на должность главы Вилючинского городского округа. За его кандидатуру проголосовали 19 из 20 депутатов городской думы. 15 декабря состоялась инаугурация Бондаренко.

Отставки экс-главы Вилючинска Игоря Головчака губернатор Камчатки Владимир Солодов потребовал 5 августа по итогам рабочей поездки в город. Солодов подчеркнул, что после землетрясения жители Вилючинска начали массово жаловаться на качество работы муниципальной администрации. Он указал на недостаточную реакцию местных властей на кризисную ситуацию и выразил недовольство качеством управления городом.

Вилючинск является базой атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. В нем проживает около 22 тыс. человек. Город имеет статус ЗАТО.