МИД РФ: Россия оказывает необходимую поддержку Венесуэле

Директор латиноамериканского департамента ведомства Александр Щетинин заявил, что российская сторона рассчитывает на победу здравомыслия в сложившейся ситуации между Каракасом и Вашингтоном

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Москва оказывает всю необходимую политическую поддержку Каракасу, рассчитывает на победу здравомыслия в сложившейся напряженной ситуации между Венесуэлой и США. Об этом заявил журналистам директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин на полях Третьего российско-венесуэльского молодежного форума.

"Мы, безусловно, оказываем необходимую политическую поддержку братскому венесуэльскому народу в этот непростой этап. Мы считаем, что здравомыслие должно победить и будет найден логичный, правильный выход из той ситуации, которая сложилась сейчас", - указал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Отвечая на вопрос, происходят ли по дипломатическим каналам РФ и США обмены информацией по данной ситуации и предпринимает ли российская сторона посреднические усилия, Щетинин указал, что то восприятие, которое сейчас складывается вокруг происходящего в Латинской Америке, "является хорошим стимулом для того, чтобы на этот счет было принято правильное решение".

Вашингтон бездоказательно обвиняет Каракас в недостаточно активной борьбе с контрабандой наркотиков. По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп разрешил ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле. Американские СМИ неоднократно сообщали, что США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

Как сообщила в августе The New York Times, Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. После этого в район Карибского моря были переброшены значительные дополнительные подразделения ВС США. Затем Вашингтон начал нанесение ударов с воздуха по катерам, на которых, по данным американского правительства, в направлении США транспортируются наркотики в Карибском море и восточной части Тихого океана. В ноябре Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.