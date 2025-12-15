Песков назвал документ о невступлении Киева в НАТО краеугольным камнем

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что этот вопрос подлежит особому обсуждению на фоне остальных

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Юридически обязывающий Украину документ о невступлении страны в НАТО является краеугольным камнем переговоров по украинскому регулированию. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно, этот вопрос один из краеугольных, и он подлежит особому обсуждению на фоне остальных. В этом как раз и заключается переговорный процесс, который, я еще раз хотел бы отметить, мы не хотим вести в мегафонном формате", - сказал он на брифинге.