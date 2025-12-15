Песков: говорить о сроках в украинском урегулировании - дело неблагодарное

Так представитель Кремля ответил на вопрос, реально ли к католическому Рождеству выйти по украинскому урегулированию на согласованную позицию, как того хотелось бы президенту США Дональду Трампу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Говорить о каких-то конкретных временных рамках по достижению мира на Украине является неблагодарным занятием. Такое мнение журналистам высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

