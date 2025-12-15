Песков: Путин открыт миру и серьезным решениям по Украине
09:45
обновлено 09:57
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин открыт для мира и серьезных решений по Украине, он против создания временных передышек. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина: он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям", - заявил Песков. "Он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек", - подчеркнул представитель Кремля.