Песков: Путин открыт миру и серьезным решениям по Украине

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что российский лидер выступает против создания временных передышек

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин открыт для мира и серьезных решений по Украине, он против создания временных передышек. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Сроки украинского урегулирования и невступление Киева в НАТО. Темы брифинга Пескова

"Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина: он открыт к миру, к серьезному миру, к серьезным решениям", - заявил Песков. "Он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек", - подчеркнул представитель Кремля.