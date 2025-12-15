Песков: Трамп искренне хочет мира на Украине

Президент США прикладывает усилия для этого, указал представитель Кремля

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и его администрация, по мнению российской стороны, искренне заинтересованы в достижении мирного урегулирования конфликта на Украине и предпринимают для этого активные усилия. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Трамп нацелен на украинское урегулирование, стремится к прекращению конфликта и последовательно работает в этом направлении вместе со своей командой. Песков отметил, что в Москве высоко оценивают предпринимаемые Вашингтоном усилия.