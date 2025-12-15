ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
Задержание российского археолога Бутягина в Польше
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Путин примет в Кремле секретаря генсовета "Единой России"

Это будет открытое для СМИ мероприятие, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков
Редакция сайта ТАСС
09:45

Президент России Владимир Путин и секретарь генсовета "Единой России" Владимир Якушев

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в Кремле встречу с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Читайте также

Сроки украинского урегулирования и невступление Киева в НАТО. Темы брифинга Пескова

"Будет на приеме у президента сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Это будет открытое для СМИ мероприятие", - отметил представитель Кремля. 

Путин, Владимир ВладимировичЯкушев, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич"Единая Россия"