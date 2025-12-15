Путин примет в Кремле секретаря генсовета "Единой России"
09:45
МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в Кремле встречу с секретарем генсовета "Единой России" Владимиром Якушевым. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Будет на приеме у президента сегодня секретарь генерального совета "Единой России" Владимир Якушев. Это будет открытое для СМИ мероприятие", - отметил представитель Кремля.