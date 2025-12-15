Песков: США не обсуждают с РФ в реальном времени контакты по Украине в Берлине

Работа ведется между переговорщиками США, европейцами и украинцами, отметил представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. США не информируют РФ в реальном времени о ходе контактов по Украине в Берлине, Москва ожидает сведений от американской стороны после завершения переговоров. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Не обсуждает", - ответил представитель Кремля на вопрос, обсуждает ли Вашингтон в режиме реального времени с Москвой нюансы переговоров по Украине в Берлине.

"Сейчас работа ведется <…> между переговорщиками США, европейцами и украинцами. Уже после того, как они завершат свою часть работы, мы будем ожидать, [что] от наших американских собеседников мы получим то видение, которое сегодня обсуждается".

14 декабря в Берлине в Ведомстве федерального канцлера ФРГ прошла встреча американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В переговорах со стороны США участвовали спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер, с украинской - Владимир Зеленский, секретарь Совбеза Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

12 декабря официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус сообщил, что канцлер Германии Фридрих Мерц проведет 15 декабря в Берлине встречу с Зеленским для переговоров по урегулированию конфликта на Украине. После этого к обсуждениям должны присоединиться ряд лидеров Евросоюза и НАТО.