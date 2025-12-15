Лавров назвал целью новой стратегии нацбезопасности США поставить Европу на место

Редакция сайта ТАСС

© Софья Сандурская/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Новая стратегия национальной безопасности США имеет целью поставить Европу на место и не дать ей навязывать свои порядки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Одна из главных ее целей - сделать так, чтобы Европа знала свое место и не пыталась навязывать свои либеральные порядки, которыми она гордилась на протяжении десятилетий и сотрудничала по их укреплению с демократическими администрациями Соединенных Штатов, а занялась своими делами и не пыталась втягивать США в свои достаточно нечистоплотные игры, призванные продвигать устраивающий европейскую элиту либеральный порядок в политическую жизнь всех остальных государств, - отметил министр иностранных дел РФ. - Это прямое вмешательство во внутренние дела, в том числе запреты на результаты выборов, как это было в Румынии, а затем и в Молдавии, и в ряде других стран, где подтасовки абсолютно очевидны".