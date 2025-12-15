Лавров: США говорят ЕС, что они не будут поддерживать европейские авантюры

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. США в своей новой стратегии национальной безопасности говорят Евросоюзу не надеяться, что они будут постоянно поддерживать европейские авантюры, для Вашингтона важнее Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов говорит Европе - займитесь своими делами и не надейтесь, что США будут постоянно поддерживать ваши авантюры. У нас есть дела поважнее - это прежде всего Латинская Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион", - отметил он.