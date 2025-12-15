Лавров: во многих СМИ фон дер Ляйен уже называют не иначе как "фюрер Урсула"

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Многие СМИ главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уже называют не иначе как "фюрер Урсула". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Сейчас они [в ЕС], правда, начинают ругаться между собой - можно ли своровать российские деньги? Какие-то здравые голоса там звучат, но их пытаются потопить в "окриках" из Брюсселя. Не зря, кстати сказать, уже во многих средствах массовой информации в России и за рубежом председателя Европейской комиссии фон дер Ляйен иначе, как "фюрер Урсула", не называют", - сказал министр.