Лавров: ситуация с активами РФ показывает, что "воровство у европейцев в крови"

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Ситуация с замороженными российскими активами показывает, что "воровство у европейцев в крови". Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью медиакорпорации "Гостелерадио Ирана".

"Собственно говоря, то, что воровство у европейцев в крови, мы наблюдаем на примере "замороженных" российских активов. Кстати, иранские активы тоже частично "заморожены", так же, как активы Венесуэлы и многих других стран", - сказал министр. "Такая тяга к воровству, видимо, генетически присуща многим нашим западным "коллегам", - добавил Лавров.