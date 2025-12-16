Рябков: Россия не согласится на размещение войск западных стран на Украине

Замглавы МИД РФ отметил, что Москва не одобрит этот вопрос "ни при каких обстоятельствах"

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение войск западных стран на Украине в какой бы то ни было форме, в том числе в рамках НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.

"Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины", - сказал высокопоставленный дипломат.

На уточняющий вопрос, готова ли будет РФ к размещению европейских сил на Украине не в формате НАТО, Рябков ответил: "Нет, нет и еще раз нет". "Коалиция желающих" - это по сути то же самое. Более того, это может быть даже хуже, поскольку такие договоренности могут быть выстроены в обход привычных процедур НАТО, которые, при всех недостатках, все же остаются более или менее стабильными", - пояснил замминистра иностранных дел.

Как указал Рябков, "сегодня в западном мире вообще мало что стабильно, поэтому нет ни уверенности, ни доверия - напротив, существует полное и доминирующее недоверие ко всему, что исходит от НАТО и ключевых столиц альянса".