Рябков: Россия не согласится на размещение войск западных стран на Украине
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва ни при каких обстоятельствах не согласится на размещение войск западных стран на Украине в какой бы то ни было форме, в том числе в рамках НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.
"Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины", - сказал высокопоставленный дипломат.
На уточняющий вопрос, готова ли будет РФ к размещению европейских сил на Украине не в формате НАТО, Рябков ответил: "Нет, нет и еще раз нет". "Коалиция желающих" - это по сути то же самое. Более того, это может быть даже хуже, поскольку такие договоренности могут быть выстроены в обход привычных процедур НАТО, которые, при всех недостатках, все же остаются более или менее стабильными", - пояснил замминистра иностранных дел.
Как указал Рябков, "сегодня в западном мире вообще мало что стабильно, поэтому нет ни уверенности, ни доверия - напротив, существует полное и доминирующее недоверие ко всему, что исходит от НАТО и ключевых столиц альянса".