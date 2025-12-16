Невозможность уступок со стороны России и диалог с США. Заявления МИД
Российская сторона ни в какой форме не собирается идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму, это не обсуждается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.
Он также отметил, что Вашингтон демонстрирует трезвый подход в отношениях с Москвой.
ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД.
О переговорном процессе по Украине
- Россия "признательна за усилия" администрации президента США Дональда Трампа по преодолению украинского конфликта и сама стремится к урегулированию: "Мы стремимся завершить этот процесс на основе условий, которые будут приемлемы для всех вовлеченных сторон".
- Российская сторона пока не имеет понимания, чем закончились переговоры украинской, американской и европейской делегаций на встрече по урегулированию в Берлине: "У нас нет понимания, что там имело место".
- Москва "твердо придерживается" тех пониманий, которые были достигнуты на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже.
- Вашингтон демонстрирует трезвый подход в отношениях с Москвой: "Я бы сказал, что сейчас сформировалась трезвая и, если угодно, холодная атмосфера, в которой стороны слушают друг друга и совместно ищут пути дальнейшего движения вперед".
О невозможности уступок
- Киев и его европейские партнеры рассчитывают на глубокую и "крайне ошибочную переработку" американского плана мирного урегулирования.
- Российская сторона ни в какой форме не собирается идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму: "Мы ни в коем случае не можем пойти на компромисс по ним, потому что это, на наш взгляд, будет пересмотром очень фундаментального элемента нашей государственности, закрепленного в нашей конституции".
- Россия "ни при каких обстоятельствах" не согласится на размещение войск стран Запада на Украине в какой бы то ни было форме, в том числе в рамках НАТО: "Мы открыты к обсуждению возможных вариантов решений. Однако ни при каких обстоятельствах мы не готовы поддержать, одобрить или даже смириться с каким бы то ни было присутствием войск НАТО на территории Украины".