Статья

Невозможность уступок со стороны России и диалог с США. Заявления МИД

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Российская сторона ни в какой форме не собирается идти на уступки по Донбассу, Новороссии и Крыму, это не обсуждается. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

Он также отметил, что Вашингтон демонстрирует трезвый подход в отношениях с Москвой.

ТАСС собрал основные заявления замглавы МИД.

О переговорном процессе по Украине

Россия "признательна за усилия" администрации президента США Дональда Трампа по преодолению украинского конфликта и сама стремится к урегулированию: "Мы стремимся завершить этот процесс на основе условий, которые будут приемлемы для всех вовлеченных сторон".

Российская сторона пока не имеет понимания, чем закончились переговоры украинской, американской и европейской делегаций на встрече по урегулированию в Берлине: "У нас нет понимания, что там имело место".

Москва "твердо придерживается" тех пониманий, которые были достигнуты на встрече президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже.

Вашингтон демонстрирует трезвый подход в отношениях с Москвой: "Я бы сказал, что сейчас сформировалась трезвая и, если угодно, холодная атмосфера, в которой стороны слушают друг друга и совместно ищут пути дальнейшего движения вперед".

О невозможности уступок