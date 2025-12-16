Рябков заявил о трезвом подходе США в диалоге с Россией

Замглавы МИД России подчеркнул, что участники с обеих сторон руководствуются исключительно национальными интересами

Редакция сайта ТАСС

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков © МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Вашингтон демонстрирует трезвый подход в отношениях с Москвой, руководствуясь национальными интересами. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ABC News.

"Я бы сказал, что сейчас сформировалась трезвая и, если угодно, холодная атмосфера, в которой стороны слушают друг друга и совместно ищут пути дальнейшего движения вперед", - сказал высокопоставленный дипломат, комментируя российско-американский диалог.

Рябков подчеркнул, что "участники с обеих сторон руководствуются исключительно национальными интересами - интересами национальной безопасности и национальной экономики". "Мы уважаем такой подход. Я считаю его очень зрелым и при этом свободным от идеологии с обеих сторон, которая во многих случаях в прошлом отравляла обстановку, мешала двигаться дальше, находить точки соприкосновения и расширять пространство для сотрудничества. Надеюсь, что так будет и впредь", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Замминистру также был задан вопрос, можно ли охарактеризовать текущее состояние отношений РФ и США как "период разрядки, новое потепление". "Нет, нет, нет. Эти слова полностью относятся к прошлому. Это как с "перезагрузкой" - сегодня использовать такие термины просто нелепо", - ответил Рябков.