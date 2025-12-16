Рябков: РФ придерживается пониманий, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске
09:12
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва твердо придерживается тех пониманий, которые были достигнуты на встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.
"Президент Путин несколько раз говорил, что РФ твердо придерживается того, что было согласовано в форме рамочного соглашения, когда лидеры РФ и США встречались в Анкоридже", - указал он.