Рябков: РФ придерживается пониманий, достигнутых Путиным и Трампом на Аляске

Президент России несколько раз говорил, что Москва твердо придерживается того, что было согласовано в форме рамочного соглашения, отметил замглавы МИД
09:12

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Москва твердо придерживается тех пониманий, которые были достигнуты на встрече президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ABC News.

"Президент Путин несколько раз говорил, что РФ твердо придерживается того, что было согласовано в форме рамочного соглашения, когда лидеры РФ и США встречались в Анкоридже", - указал он. 

