Песков: РФ не знает итоги переговоров по Украине между США, Киевом и Европой

Москва не получала эту информацию, сообщил пресс-секретарь президента

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия пока не получала информацию об итогах переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли между представителями США и Украины при участии Европы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, кадры опубликованы "Известиями".

"Не получала", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Пескова также спросили, когда можно ожидать следующего раунда переговоров с участием РФ. "Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев, - пояснил он. - Сначала нужно посмотреть на то, что получится".

В Берлине 14-15 декабря состоялись встречи американской и украинской делегаций по урегулированию конфликта на Украине. В воскресенье переговоры длились около пяти часов, в понедельник - примерно два. Вечером в понедельник ход переговоров обсудили ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.