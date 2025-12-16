ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Песков: участие европейцев в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего

Речь идет о приемлемости итогов переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента
Редакция сайта ТАСС
16:24
обновлено 16:41

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Привлечение европейских стран к переговорному процессу по украинскому регулированию не сулит ничего хорошего в плане приемлемости его итогов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Участие европейцев [в переговорах по Украине] в плане приемлемости ничего хорошего не сулит", - сказал он. 

УкраинаРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич