Песков: участие европейцев в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего
Редакция сайта ТАСС
16:24
обновлено 16:41
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Привлечение европейских стран к переговорному процессу по украинскому регулированию не сулит ничего хорошего в плане приемлемости его итогов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий".
"Участие европейцев [в переговорах по Украине] в плане приемлемости ничего хорошего не сулит", - сказал он.