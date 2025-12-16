Песков: участие европейцев в переговорах по Украине не сулит ничего хорошего

Речь идет о приемлемости итогов переговорного процесса, заявил пресс-секретарь президента

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Привлечение европейских стран к переговорному процессу по украинскому регулированию не сулит ничего хорошего в плане приемлемости его итогов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий".

"Участие европейцев [в переговорах по Украине] в плане приемлемости ничего хорошего не сулит", - сказал он.