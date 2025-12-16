Беспрозванных планирует назначить заместителя губернатора по безопасности

Также планируется создать должность заместителя по цифровизации, который системно займется внедрением цифровых структур во все сферы жизни региона

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных намерен назначить специалиста на новую для региона должность - заместителя губернатора по безопасности. Он будет системно курировать работу с силовыми структурами, а также контролировать обеспечение внешней и внутренней безопасности, сообщил глава региона на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Калининград".

В 2025 году на уровне субъекта были утверждены изменения в законодательстве, согласно которым в структуре правительства были созданы новые должности, в частности заместителей губернатора.

"Вопрос безопасности в нашем регионе - это особая задача. Тоже складываются из разных факторов: это и внешняя безопасность, это и внутренняя безопасность, это и продовольственная безопасность. <…> У нас много вопросов, связанных с внутренней безопасностью, я имею в виду взаимодействие с МВД, ФСБ. Поэтому появится заместитель, который будет отвечать за безопасность", - сказал Беспрозванных.

Он отметил, что также намерен создать должность заместителя по цифровизации, который системно займется внедрением цифровых структур во все сферы жизни региона.

Ранее глава региона назначил первым заместителем губернатора Валерия Шерина. Также на пресс-конференции Беспрозванных отметил, что не намерен покидать регион, здесь живет вся его семья, учится ребенок. Он уточнил, что создание должности первого заместителя было необходимо для налаживания инструментов управления, в данном случае - для комплексного решения вопросов в сферах логистики, строительства и земельных отношений. Глава региона отметил, что новый специалист сможет курировать все эти направления в связке.