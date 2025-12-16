Володин: в России сейчас строится больше жилья, чем в советский период
18:41
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Результаты жилищного строительства в России на данном этапе превосходят показатели советского периода. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в комментарии телеканалу "Россия-1".
"Если сравнивать с советским периодом, то сейчас результаты лучше. И мы со своей стороны понимаем, что не надо останавливаться на достигнутом, тем более, когда речь идет о решении жилищной проблемы", - сказал он.
Как подчеркнул Володин, доступность жилья - один из главных показателей успеха в этой сфере. Жилье, по его словам, должно быть доступно в равной степени для всех граждан РФ вне зависимости от региона проживания.