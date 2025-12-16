Дмитриев: Россия может заменить Великобританию в технологической сделке с США

Спецпредставитель президента РФ отметил, что Соединенному Королевству "необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы"

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия может в конечном счете заменить Великобританию в крупной технологической сделке с Соединенными Штатами. Такое мнение выразил специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Возможно, в конце концов Россия заменит Великобританию в крупной технологической сделке с США. Великобритании необходимо научиться решать реальные, а не вымышленные проблемы", - написал он на своей странице в X, приложив фотографию с заголовком газеты Financial Times о приостановке США действия технологического соглашения с Британией из-за торговой сделки.

Ранее Financial Times со ссылкой на чиновников Великобритании сообщила о том, что США приостановили действие технологического соглашения с Великобританией на фоне растущего недовольства в Вашингтоне ходом торговых переговоров с Лондоном. Заключенный в сентябре договор о "технологическом процветании", направлен на стимулирование сотрудничества между двумя странами в сферах искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений и ядерной энергетики.

Как сообщалось ранее, технологическое соглашение предполагало инвестиции в размере £31 млрд (около $42 млрд) в британскую экономику со стороны американских компаний Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI. Ожидалось, что в результате сделки после получения 120 тыс. графических процессоров Nvidia к концу 2026 года в Великобритании появится крупнейший подобный кластер в Европе. Microsoft планировала вложить $30 млрд в течение четырех лет в инфраструктуру, связанную с технологиями ИИ, в том числе для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера на базе 23 тыс. чипов.

Корпорация Google в свою очередь намеревалась открыть центр обработки данных в городе Уолфем-Кросс вблизи Лондона, инвестировав около $6,8 млрд. Ожидалось, что капиталовложения компании приведут к созданию около 10 тыс. рабочих мест на Британских островах.