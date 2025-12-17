Вершинин: Россия открыла центры русского языка уже в 27 странах Африки

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования традиционно является одним из ключевых направлений российской деятельности на континенте

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия открыла центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку в 27 странах Африки, они успешно функционируют, сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, сотрудничество в сфере образования - традиционно одно из ключевых направлений российской деятельности в Африке. "Солидный фундамент здесь был заложен еще во времена Советского Союза, когда десятки тысяч африканцев после обучения у нас деятельно участвовали в становлении государственности и налаживании национального хозяйства молодых африканских стран. В настоящее время наблюдаем возрождение на континенте интереса к получению качественного и конкурентоспособного российского образования и изучению русского языка, - отметил Вершинин. - Расширяются возможности для изучения русского языка и нашей культуры. В 27 странах Африки успешно функционируют центры открытого образования на русском языке и обучения русскому языку".

Вершинин обратил внимание на то, что принятый по итогам второй российско-африканской встречи на высшем уровне План действий Форума партнерства Россия - Африка на 2023-2026 годы уделяет первоочередное внимание вопросам подготовки среди африканцев высококвалифицированных кадров. "Убеждены, что, вернувшись в свои страны, они смогут обеспечить их экономический и технологический суверенитет", - добавил дипломат.

По его словам, на сегодняшний день в российских вузах по всем формам обучения получают образование более 32 тыс. студентов из государств Африки. "Наибольшей популярностью пользуются медицинские и технические специальности, инженерное дело, образование в сфере сельского хозяйства и животноводства, а также гуманитарные дисциплины, IT-направления и сфера искусственного интеллекта", - перечислил замминистра.

Вершинин отметил также наращивание взаимодействия "в таких важных сферах, как здравоохранение, борьба с эпидемиями и чрезвычайными ситуациями". "Африка остро нуждается в помощи России в обучении специалистов-медиков, научно-методической поддержке и проведении совместных исследований по изучению опасных инфекций, в развитии лабораторной инфраструктуры", - констатировал он.

