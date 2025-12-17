МИД РФ: Африка выходит в авангард мировой политики

Российское внешнеполитическое ведомство даже провело структурные изменения, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Африка выдвигается в авангард глобальной политики, становясь полноценным игроком полицентричного мира. В связи с этим МИД РФ даже провел структурные изменения, заявил в интервью ТАСС замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Сегодня Африка выходит в авангард глобальной политики, становясь полноценным субъектом складывающегося на наших глазах нового полицентричного миропорядка. Ключевым координирующим центром этих процессов, включающих в себя формирование африканской архитектуры безопасности, развитие политической и социально-экономической кооперации, повышение роли Африки в системе международных связей, является Африканский союз", - сказал дипломат.

"Выстраивание с ним взаимовыгодного партнерства, - отметил Вершинин, - является внешнеполитическим приоритетом России, обеспечивая комплексность и всесторонность наших отношений с Африкой, дополняя и насыщая двусторонние связи с каждой из стран континента". "С решением этих важных задач связаны и структурные изменения, произошедшие в МИД России, - в начале 2025 года создан профильный Департамент партнерства с Африкой", - добавил замминистра.

Дипломат напомнил, что взаимодействие России и Африканского союза уходит корнями в период деколонизации Африканского континента. СССР, как указал Вершинин, "сыграл важнейшую роль в демонтаже колониальной системы и оказал содействие независимым странам Африки в формировании основ государственности, становлении национальных экономик, развитии народного хозяйства, подготовке квалифицированных кадров".

По словам замглавы МИД РФ, сегодня связи РФ с Африканским союзом расширяются с опорой на подписанный в Сочи в 2019 году Меморандум о взаимопонимании между правительством Российской Федерации и Африканским союзом об основах взаимоотношений и сотрудничестве и принятый в Санкт-Петербурге в 2023 году План действий Россия - Африканский союз на 2023-2026 годы.

"Поддерживаем диалог с афросоюзовцами по различным аспектам двусторонней, международной и региональной повестки дня. Соответствующие контакты с руководством Комиссии Афросоюза состоялись на полях торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Москве и очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке", - поделился замминистра. Он добавил, что постепенно налаживаются отношения РФ и Африканского союза в таких наукоемких сферах, как мирное освоение космического пространства - между ГК "Роскосмос" и недавно созданными Африканским космическим агентством - и использование ядерных технологий в интересах технологического развития народного хозяйства государств Африки.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.