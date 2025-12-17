Сальдо: на Херсонщине ведут сбор данных о репрессиях на Украине за поддержку РФ

Губернатор региона подчеркнул, что информацию аккумулируют, проверяют и передают на федеральный уровень, в том числе для правозащитной и международной работы

ГЕНИЧЕСК, 17 декабря. /ТАСС/. Сбор информации о репрессированных киевским режимом жителях Украины за пророссийские взгляды ведут в Херсонской области на системной основе. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Мы системно собираем и обобщаем информацию о жителях Херсонской области, которые подверглись преследованиям на правом берегу [реки Днепр] за свои взгляды, за отказ поддерживать киевский режим, за веру, профессию или гражданскую позицию. Речь идет о давлении, задержаниях, угрозах, уголовных делах по надуманным основаниям", - сказал он.

Сальдо подчеркнул, что эти данные аккумулируют, проверяют и передают на федеральный уровень, в том числе для правозащитной и международной работы.

"Эта тема никуда не исчезла, и мы ею занимаемся постоянно. У нас идет сбор и систематизация информация по жителям Херсонской области, репрессированным на Украине за пророссийские взгляды", - подчеркнул глава региона.

14 декабря уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила ТАСС, что у нее в работе находятся почти 500 обращений от репрессированных на Украине за пророссийские взгляды людей, в том числе от священников, правозащитников и журналистов.