МИД: Россия успешно осуществила многие проекты в Африке

Москва нацелена на расширение торгово-экономического сотрудничества в мирном атоме, космосе, фармацевтике, цифровизации государственного и муниципального управления, а также банковского сектора, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Россия успешно осуществила целый ряд проектов в Африке. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Мы твердо нацелены на расширение торгово-экономического сотрудничества с Африкой в таких передовых областях, как мирный атом, космос, фармацевтика, цифровизация государственного и муниципального управления, а также банковского сектора", - сказал он. По словам Вершинина, российские экономоператоры успешно осуществляют целую серию проектов: "разработка месторождения "Марин-12" с плавучим комплексом по производству и хранению СПГ, прокладка нефтепродуктопровода в Республике Конго, строительство Российской промышленной зоны и АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и так далее".

Дипломат отметил, что одно из приоритетных направлений - помощь Африке в обеспечении себя продовольствием. "Уделяем внимание созданию устойчивых запасов и локализации производства конечной продукции в духе положений Кампальской декларации Африканского союза, принятой в январе текущего года, - сказал он. - Осуществляем трансфер технологий и опыта в агрономии, производстве удобрений, ирригации, рыболовстве".

По словам Вершинина, в развитие договоренностей первой министерской встречи Россия - Африка 2024 года проведена в ноябре этого года международная конференция по вопросу обеспечения продовольственного суверенитета стран Африки в Аддис-Абебе, "в ходе которой была заложена основа для реализации конкретных проектов". "Широкие перспективы для взаимодействия имеются в сфере недропользования с прицелом на создание добавочной стоимости для африканских государств от переработки ресурсов на континенте. Именно этой задаче был посвящен первый форум Российско-африканского сырьевого диалога в октябре текущего года, организованный на базе Санкт-Петербургского Горного университета императрицы Екатерины II, обладающего нужными компетенциями в данной области", - добавил замминистра.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.