ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Нападение в школе в Одинцове
Теракт в Сиднее
ТАСС Медиа
ГлавнаяПолитика

Захарова прокомментировала совет Лукашенко Киеву о "спящем медведе"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что тот, кто оказался рядом со "спящим медведем" должен спросить себя, как его туда занесло
Редакция сайта ТАСС
07:51

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Оказавшийся рядом со "спящим медведем" должен спросить себя, как его туда занесло, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также

Чего хочет Путин и когда закончится конфликт на Украине. Главные заявления Лукашенко

Так она прокомментировала предостережение белорусского президента Александра Лукашенко Украине. Ранее он призвал Киев не будить "спящего медведя", а найти с ним "нормальные отношения".

"Хочется развить эту цитату и задать вопрос - не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?" - сказала дипломат в эфире радио Sputnik. 

Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияЗахарова, Мария Владимировна