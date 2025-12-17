Захарова прокомментировала совет Лукашенко Киеву о "спящем медведе"

Официальный представитель МИД РФ отметила, что тот, кто оказался рядом со "спящим медведем" должен спросить себя, как его туда занесло

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Оказавшийся рядом со "спящим медведем" должен спросить себя, как его туда занесло, указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала предостережение белорусского президента Александра Лукашенко Украине. Ранее он призвал Киев не будить "спящего медведя", а найти с ним "нормальные отношения".

"Хочется развить эту цитату и задать вопрос - не хотите ли вы себя спросить, почему вы спите рядом с медведем? Как вас туда занесло?" - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.