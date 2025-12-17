Путин: Запад практически все решал с позиции силы в отношении России

Глава государства напомнил, что после распада Советского Союза, РФ казалось, что она очень быстро станет частью так называемой цивилизованной западной семьи

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Запад после распада СССР практически все в отношении России решал с позиции силы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства напомнил, что после распада Советского Союза, России казалось, что она очень быстро станет частью так называемой цивилизованной западной семьи. "Мы не стали никакой равноправной частью этой семьи, нет, напротив", - пояснил российский лидер.

"Практически все решалось в отношении России с позиции силы: хлопали по плечу, приглашали на разные мероприятия, но свои интересы на российском направлении Запад продавливал именно силовым способом", - подчеркнул Путин.