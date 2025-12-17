Путин: не Россия начала войну на Украине, а Запад

Президент отметил, что РФ пытается закончить этот конфликт

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Фактическая война на территории Украины была начата деструктивными силами в Киеве, а по сути - Западом. Россия же пытается остановить этот конфликт, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны.

Глава государства напомнил о том, что происходило на Украине после госпереворота в 2014 году. "Это не мы в 2022 году начали войну, это деструктивные силы на Украине при поддержке Запада - по сути, Запад сам развязал эту войну, - указал Путин. - Мы только пытаемся это закончить, прекратить".